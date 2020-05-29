{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Москвичи смогут найти свой цифровой пропуск по номеру телефона на портале мэра

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что теперь горожане смогут за минуту найти все свои пропуска самостоятельно
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Функция поиска цифровых пропусков по номеру телефона стала доступна на сайте мэра и правительства Москвы. Новый сервис позволяет горожанам увидеть список своих пропусков, проверить их действительность и при необходимости внести изменения, сообщил ТАСС в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"С учетом пожеланий горожан мы доработали сервис получения цифровых пропусков и добавили возможность найти пропуск по номеру телефона, если человек по какой-то причине не сохранил его или потерял. Раньше в подобных ситуациях горожанам приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки. Теперь они могут буквально за минуту найти все свои пропуска самостоятельно", - сказал Лысенко.

Как уточнили в пресс-службе департамента, чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо на портале nedoma.mos.ru выбрать сервис "Найти свои цифровые пропуска". В открывшемся окне надо ввести номер телефона, указанный при получении пропуска, и ввести подтверждающий код, который придет в СМС-сообщении. После этого на экране появится перечень цифровых пропусков, оформленных на этот номер.

"Для каждого пропуска можно посмотреть цель, с которой он получен, статус и срок действия. Если пропуск недействителен, пользователь увидит дату и причину аннулирования. Также у него будет возможность получить QR-код пропуска и при необходимости внести в пропуск изменения - указать номер автомобиля или транспортной карты", - сказали в пресс-службе.

О пропусках

Согласно указа мэра Москвы, действие режима повышенной готовности в столице продлено до 14 июня. Рабочие цифровые пропуска, оформленные до 1 июня, будут продлены автоматически. Порядок получения новых пропусков при этом не меняется: их можно оформить на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Для поездок на автомобиле к пропуску обязательно должен быть привязан его госномер, а при передвижении на общественном транспорте - номер транспортной карты. Указать сведения о транспорте необходимо не позднее, чем за пять часов до поездки. Кроме того, перед самой поездкой горожанам рекомендуют проверять действие пропуска и привязку автомобиля или транспортной карты.

Сервис "Цифровые пропуска" в личном кабинете юрлица на mos.ru дает возможность самим работодателям централизованно оформить пропуска для всех сотрудников, которым действительно необходимо очно присутствовать на рабочем месте. Если у работодателя возникают сложности в получении пропусков, он может получить необходимую помощь на портале i.moscow.

Кроме того, теперь оформить рабочий пропуск самостоятельно сотрудники могут только с указанием российского паспорта. Иностранным гражданам и тем, кто использует другой документ, удостоверяющий личность, для получения рабочего пропуска необходимо обратиться к работодателю. Он сможет оформить для них пропуска в личном кабинете юрлица на mos.ru.

В новость были внесены изменения (17:45 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Около 60% месячной нормы осадков выпало в Москве в пятницу
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что небольшой дождь еще будет наблюдаться в Москве до конца дня
Читать полностью