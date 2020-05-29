Москвичи смогут найти свой цифровой пропуск по номеру телефона на портале мэра

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Функция поиска цифровых пропусков по номеру телефона стала доступна на сайте мэра и правительства Москвы. Новый сервис позволяет горожанам увидеть список своих пропусков, проверить их действительность и при необходимости внести изменения, сообщил ТАСС в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"С учетом пожеланий горожан мы доработали сервис получения цифровых пропусков и добавили возможность найти пропуск по номеру телефона, если человек по какой-то причине не сохранил его или потерял. Раньше в подобных ситуациях горожанам приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки. Теперь они могут буквально за минуту найти все свои пропуска самостоятельно", - сказал Лысенко.

Как уточнили в пресс-службе департамента, чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо на портале nedoma.mos.ru выбрать сервис "Найти свои цифровые пропуска". В открывшемся окне надо ввести номер телефона, указанный при получении пропуска, и ввести подтверждающий код, который придет в СМС-сообщении. После этого на экране появится перечень цифровых пропусков, оформленных на этот номер.

"Для каждого пропуска можно посмотреть цель, с которой он получен, статус и срок действия. Если пропуск недействителен, пользователь увидит дату и причину аннулирования. Также у него будет возможность получить QR-код пропуска и при необходимости внести в пропуск изменения - указать номер автомобиля или транспортной карты", - сказали в пресс-службе.

О пропусках

Согласно указа мэра Москвы, действие режима повышенной готовности в столице продлено до 14 июня. Рабочие цифровые пропуска, оформленные до 1 июня, будут продлены автоматически. Порядок получения новых пропусков при этом не меняется: их можно оформить на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Для поездок на автомобиле к пропуску обязательно должен быть привязан его госномер, а при передвижении на общественном транспорте - номер транспортной карты. Указать сведения о транспорте необходимо не позднее, чем за пять часов до поездки. Кроме того, перед самой поездкой горожанам рекомендуют проверять действие пропуска и привязку автомобиля или транспортной карты.

Сервис "Цифровые пропуска" в личном кабинете юрлица на mos.ru дает возможность самим работодателям централизованно оформить пропуска для всех сотрудников, которым действительно необходимо очно присутствовать на рабочем месте. Если у работодателя возникают сложности в получении пропусков, он может получить необходимую помощь на портале i.moscow.

Кроме того, теперь оформить рабочий пропуск самостоятельно сотрудники могут только с указанием российского паспорта. Иностранным гражданам и тем, кто использует другой документ, удостоверяющий личность, для получения рабочего пропуска необходимо обратиться к работодателю. Он сможет оформить для них пропуска в личном кабинете юрлица на mos.ru.

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