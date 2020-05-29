ВДНХ откроется для прогулок и спорта с 1 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Территория ВДНХ станет доступна для прогулок и самостоятельных занятий спортом с 1 июня, находиться на территории комплекса можно будет только при соблюдении социальной дистанции, перчаточного и масочного режима. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба выставки.

"ВДНХ открывается в прогулочном режиме с 1 июня. Заниматься спортом без ограничений на территории комплекса и парка "Останкино" возможно с 05:00 до 09:00, гулять по территории - с 09:00 до 21:00. Находиться на территории комплекса и парка "Останкино" возможно при условии выполнения введенных правил безопасности. Также рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания и иметь при себе документы, подтверждающие личность и место жительства", - говорится в сообщении.

За то время, что территория комплекса была закрыта для посещения, ее полностью подготовили к летнему сезону: частично обновили асфальтовое покрытие, высадили сотни тысяч цветов. Для посетителей будут работать вендинговые автоматы с напитками и закусками. В целях профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами, сделана специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, изменена навигация по территории. Туалеты будут дезинфицироваться каждый час, отмечает пресс-служба.

Сотрудники ВДНХ будут контролировать загруженность территории с помощью приложения "Помощник Москвы". При достижении загруженности 80% от норматива территория окрашивается в красный цвет на публичных ресурсах ("Яндекс.Карты", "Моя Москва", mos.ru). При снижении загруженности до 30% от норматива и менее территория "зеленеет", что говорит о доступности для посещений, поэтому горожанам рекомендуется перед прогулкой проверить этот статус, говорится в сообщении.

Уточняется, что музеи, павильоны, спортивные площадки и другие объекты выставочного комплекса будут открыты позже по решению органов власти. Сейчас они работают в режиме онлайн. Территория ЭКСПО с буферной зоной (павильон №75 и вся прилегающая к нему территория, включая два КПП - "Север-2", "Север-3") функционирует в особом режиме обсервации. Для посетителей предприняты все необходимые меры для безопасного пребывания на территории ВДНХ.