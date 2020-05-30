МЧС предупредило о сильном ливне в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, который продлится до утра субботы.

"В период с 23:30 29 мая до 09:00 30 мая в Москве ожидается очень сильный дождь", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка.

В ГУ МЧС по Москве в связи с неблагоприятной погодой советуют москвичам, управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать машины лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. "Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - призвали в пресс-службе.

Ранее МЧС предупредило о грозе и усилении ветра с порывами до 12-17 м/с в Московском регионе.