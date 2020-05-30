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Переменная облачность, местами дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 30 мая

Порывы северо-восточного и восточного ветра могут достигать 12-17 м/с

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 26 градусов ожидаются в столице в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 24-26 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба. В связи с ожидающейся непогодой в Московском регионе 30 мая объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

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