Посетители онлайн-магазина метро Москвы могут купить карты "Тройка" с работами художников

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Новые карты "Тройка", на которых изображены работы современных художников, стали доступны для посетителей онлайн-магазина Московского метрополитена. Об этом сообщается в субботу в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры.

"Новые карты "Тройка" с работами современных российских художников появились в интернет-магазине мосметро!" - говорится в сообщении.

На лимитированных картах работы современных художников: Алексея Шалаева, Рамиля Гаппасова, Екатерины Нешковой и Александра Журавлёва. Всего посетителям интернет-магазина доступно 28 вариантов "Тройки" с работами художников.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.