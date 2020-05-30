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Полицейские задержали несколько человек на пикетах у здания ГУ МВД по Москве

По информации источника ТАСС, четыре пикетчика протестовали против ареста журналиста Ильи Азара

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали несколько человек на пикетах в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара у здания главка московской полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"У здания ГУ МВД по Москве на Петровке задержали не менее четырех пикетчиков, протестовавших против ареста Азара", - сказал собеседник агентства.

28 мая Тверской суд Москвы суд арестовал журналиста Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину не признает. Суд арестовал его до 6 июля . По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов. "Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.

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