Врач считает, что график прогулок в Москве поможет снизить риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Жители Москвы смогут с 1 июня выходить гулять с соблюдением масочного и перчаточного режимов, а также социальной дистанции. При этом введенный график прогулок поможет снизить риски заражения коронавирусом, заявила ТАСС заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ № 1 ДЗМ, врач-инфекционист Ирина Иванова.

"Гулять на свежем воздухе - очень полезно. С 1 июня у нас появится такая возможность, однако, несмотря на послабление режима самоизоляции, необходимо продолжать придерживаться определенных правил. График прогулок, на первый взгляд, кажется странным, но именно это позволит избежать одномоментного скоплений людей в одном месте и снизить риск заражения коронавирусом", - сказала Иванова.

Она отметила, что во время прогулок особенно важно соблюдать дистанцию и избегать скоплений людей в парках, которые будут открыты с понедельника.

По словам врача, одним из основных путей передачи инфекции является воздушно-капельный - при кашле, чихании или близком разговоре с зараженным. Контактный путь передачи осуществляется во время рукопожатий и других видах непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, зараженные вирусом.

"При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы, а так как коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, человек, не зная того, что болен, передает вирус другим людям. Поэтому основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека", - добавила Иванова.

Она подчеркнула, что именно поэтому соблюдение социальной дистанции, использование масок и перчаток являются одними из наиболее действенных мер по профилактике этого заболевания.