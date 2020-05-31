Юным москвичам подготовили онлайн-мероприятия ко Дню защиты детей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Разнообразную онлайн-программу ко Дню защиты детей подготовили в Москве, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Международный день защиты детей - очень важный праздник, который любят и дети, и родители. Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется. Совсем скоро будут открыты парки и другие зеленые территории, пользуясь хорошей погодой, можно будет гулять и заниматься спортом на улице. К сожалению, игры на детских площадках и массовые мероприятия пока не доступны, но, несмотря на это, мы организовали праздник для детей и их родителей онлайн", - сказала Ракова.

Она добавила, что любой сможет найти себе занятие по душе, будь то образовательный семинар или увлекательный онлайн-квест.

Так, например, в первый день лета столичный департамент образования и науки приглашает детей вместе с родителями принять участие в увлекательных и познавательных онлайн-активностях. На Московском образовательном телеканале пройдет марафон центров дополнительного образования города. В тематическом эфире только самое интересное: репортажи школьников, любопытные факты, интервью и презентации образовательных программ.

"Для самых маленьких Городской методический центр подготовил большое количество разнообразных вебинаров на портале "Игры и занятия для дошкольников", - уточнила Ракова.

Около 130 мероприятий подготовили столичные семейные центры. Участники смогут поиграть в "Мафию" онлайн, посмотреть любимые мультфильмы, поучаствовать в онлайн-марафонах или пройти познавательные викторины, узнать все о правах и обязанностях несовершеннолетних или о том, как не стать жертвой кибербуллинга.