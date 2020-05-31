МЧС вновь распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве в течение воскресенья.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 31 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

В ведомстве рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, во время грозы не находиться у водоемов, обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В пятницу и субботу Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильных дождях и грозах с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, из-за дождей подтопления были зафиксированы в семи поселениях на территории Новой Москвы. Всего было подтоплено четыре дачных дома, 15 приусадебных участков, один автомобильный и два пешеходных моста. Дожди в Москве не привели к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики. Аэропорты также работают в штатном режиме.