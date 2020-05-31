На станции метро "Юго-Западная" задержали мужчину, угрожавшего пассажирам пистолетом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в московском метро неадекватного мужчину, угрожавшего пассажирам ножом и пистолетом. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Очевидец сообщил в полицию, что на Таганско-Краснопресненской линии метро в вагоне неадекватный мужчина использует нецензурную лексику в адрес пассажиров, а также угрожает им ножом и пистолетом. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро "Юго-Западная". Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья", - сообщила Волк.

Полицейские изъяли у него нож и пистолет, которые направлены на исследование. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), подозреваемый арестован.