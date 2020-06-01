Московские парки открываются с 1 июня для прогулок и индивидуальных занятий спортом

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Столичные парки, подведомственные департаменту культуры Москвы, а также природные территории департамента природопользования и охраны окружающей среды, открываются с 1 июня для прогулок и индивидуальных занятий спортом. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 1 июня парки Москвы вновь открыты для долгожданных гостей. Это радостная новость, ведь мы понимаем, как сильно жители столицы соскучились по шустрым белкам, пению птиц, утренним пробежкам и обычным прогулкам по цветущим аллеям. Мы с нетерпением ждем наших посетителей, но просим соблюдать все необходимые меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты, беречь себя и своих близких", - сообщили в Мосгорпарке.

Отмечается, что прогулки и индивидуальные занятия спортом доступны только при условии соблюдения графика. Спланировать свое посещение парков и природных территорий можно в режиме онлайн с помощью специальной карты, в приложении "Моя Москва", а также с помощью сервиса "Яндекс.Карты". Кроме того, в целях безопасности всем посетителям необходимо находиться в парках в масках или респираторах.

"Особое внимание следует обратить на то, что пока нельзя пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, то есть всеми объектами парковой инфраструктуры, через прикосновение к которым может быть передана инфекция. Продолжает действовать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий и досуговых занятий. Запрещено проводить пикники и жарить шашлыки", - отмечается в сообщении.

В мэрии добавили, что в парках и на природных территориях будут осуществляться ежедневное патрулирование и видеомониторинг. В случае превышения допустимого количества посетителей вход для гостей может быть ограничен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня начнется новый этап снятия ограничений, введенных в городе в конце марта для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Среди прочих послаблений числятся и прогулки на свежем воздухе. Горожане, включая лиц в возрасте старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, с сегодняшнего дня смогут выходить из дома для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом, в том числе и во все столичные парки (за исключением "Зарядья") и зеленые территории.