Более половины магазинов Москвы откроется в первые дни июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 50-60% магазинов откроется в первые дни июня 2020 года после снятия ограничительных мер. Такая оценка содержится в аналитическом отчете консалтинговой компании Cushman & Wakefield, который есть в распоряжении ТАСС.

В Москве с 1 июня открываются непродовольственные магазины, а также часть предприятий сферы услуг, не требующих длительного контакта между людьми. Они были закрыты с 28 марта по указу мэра Сергея Собянина.

"В первые дни откроются порядка 50-60% магазинов, в последующие недели эта цифра дойдет до 80-90%", - говорится в отчете.

По данным компании, не все торговые операторы готовы открыться сразу - часть находится в процессе переговоров с собственниками по изменению арендных условий, часть заявила об оптимизации и закрытии точек. Некоторые не успеют или не будут иметь средств для подготовки магазинов в соответствии с санитарными требованиями, отмечают в Cushman & Wakefield.

Как сообщалось, Роспотребнадзор на первом этапе рекомендует возобновить работу небольших непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. Магазину можно будет открыться, если площадь торгового зала не превышает 400 кв. м и у него есть отдельный вход. Количество посетителей будет ограничено - не больше одного человека на 4 кв. м.

Ситуация в регионах

Непродовольственная розница с ограничениями по размеру магазинов и с условием наличия отдельного входа с улицы уже открылась во многих регионах России, напоминают в Cushman & Wakefield. В части регионов разрешили открытие торговых центров с ограничениями. Например, в Белгородской и Калининградской области ТЦ могут работать в будние дни с 10 до 18 с ограничением количества людей внутри торгового объекта.

При этом во всех регионах по-прежнему приостановлена деятельность операторов развлечений и кинотеатров (кроме Ленинградской области), а рестораны могут работать только на вынос или на доставку, говорится в материалах. "Во всех открытых торговых объектах обязательно соблюдение гигиенических мер: маски и перчатки для персонала и клиентов, соблюдение социальной дистанции)", - подчеркивается в отчете.

О рознице

Остановка непродовольственной розницы и значительное падение доходов населения России негативно отразятся на показателе оборота розничной торговли, прогнозируют в Cushman & Wakefield.

По данным аналитиков, в апреле 2020 года оборот розничной торговли в РФ сократился на 23,4% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Торговля непродовольственными товарами показала минус 36,7%. "В течение мая все еще действовали ограничения на работу торговых объектов, а, значит, мы также увидим падение за этот период", - считают аналитики.