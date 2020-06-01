Водителям в Москве отменили почти 7 тыс. штрафов из-за ошибки в номере машины в пропуске

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила почти 7 тыс. штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля во время привязки его к цифровому пропуску. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы отменяем штрафы тем водителям, которые ошиблись в вводе номера автомобиля во время привязки его к пропуску и случайно набрали не ту цифру или букву. При этом действующий цифровой пропуск у них был. Мы отменили уже 6 980 таких постановлений. Всегда проверяйте, правильно ли вы ввели все данные. Если ошиблись и получили штраф, то заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде", - рассказал Ликсутов.

Он уточнил, что автовладельцам, которые неверно ввели номер машины, необходимо его обязательно скорректировать. Подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru. Весь процесс занимает не более 5 минут, пояснил он.

Заммэра напомнил, что на период самоизоляции в Москве нельзя передвигаться на автомобиле без цифрового пропуска, к которому должен быть привязан номер машины. Проверить действительность цифрового пропуска можно через mos.ru, приложения "Московский транспорт" или "Помощник Москвы", а также чат-бот "Проверка АВТОпропуска" в Telegram.