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Пандемия коронавируса нового типа

В больнице № 15 имени Филатова в Москве лечатся 684 пациента с коронавирусом

За сутки из больницы выписали более 70 человек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 1 140 человек проходят лечение в городской клинической больнице № 15 им. Филатова, среди них 684 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в соцсети Facebook главврач учреждения Валерий Вечорко.

Больница № 15 им. Филатова, наряду с инфекционной клинической больницей № 2 (ИКБ-2), а также комплексами в районе Коммунарка и поселении Вороновском, является одним из базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

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"На утро 1 июня всего на лечении находится 1 141 человек, из них с диагнозом "внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии" - 1 099. В их числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 684, из них беременных и родильниц - 31", - написал Вечорко. По его данным, в реанимации находится 151 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 52 пациента. Всего за сутки выписаны 74 человека, поступили 97.

Главврач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook уточнила, что на 1 июня в медучреждении проходит лечение 531 человек, из них 228 пациентов с коронавирусом, семь человек находятся в реанимации, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в ИКБ-2 поступили 46 человек, из них 20 с коронавирусом. Выписаны 18 человек, в том числе девять вылечились от коронавирусной инфекции.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, по данным на 1 июня, в учреждении, где находятся только пациенты с пневмониями и коронавирусом, проходят лечение 275 человек. За сутки госпитализированы 40 пациентов, выписаны двое.

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