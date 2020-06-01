В московском инфекционном центре "Вороновское" лечатся 219 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Двести девятнадцать пациентов с коронавирусом проходят на данный момент лечение в новом Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское". Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе и созданный для этих целей быстровозводимый комплекс в поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 1 июня состоят на лечении 219 пациентов. Из них с диагнозом пневмония - 219, подтвержденных с коронавирусной инфекцией столько же, с кислородной поддержкой - 136, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 16", - написал он.

Переходов уточнил, что за сутки поступили на лечение 14 человек.