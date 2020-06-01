В УГИБДД по Москве призвали позаботиться о безопасности детей на дороге в период каникул

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и родителей позаботиться о безопасности детей на дорогах в период летних каникул. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе управлении ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

"Мы очередной раз обращаемся к взрослым с просьбой неукоснительно обеспечивать безопасность маленьких участников дорожного движения. Совместными усилиями сотрудники Госавтоинспекции города Москвы и родители способны сберечь самое дорогое - жизнь и здоровье детей. Помните, что обучение детей правилам дорожного движения - залог безопасных каникул!", - сказали в управлении.

Кроме того, Госавтоинспекция Москвы в первый день летних каникул также обратилась к водителям с просьбой быть предельно бдительными на дорогах города, и, в особенности во дворах, где часто происходят наезды на пешеходов. "С наступлением каникул и теплой погоды на улицах все чаще появляются юные участники дорожного движения, что требует еще большей концентрации внимания от автомобилистов", - отметили в пресс-службе, добавив, что водители должны строго соблюдать правила дорожного движения и внимательно следить за скоростным режимом.