Аудиообъявления с благодарностью медикам и волонтерам прозвучат в метро Москвы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Социальную акцию, в ходе которой дети в аудиозаписях поблагодарят медиков и волонтеров за их работу в период пандемии коронавируса, запустили в столичном метро и на Московских центральных диаметрах (МЦД). Она приурочена к отмечаемому во всем мире 1 июня Дню защиты детей, сообщила в понедельник пресс-служба Московского метрополитена.

"В Международный день защиты детей мы запускаем социальную акцию "Дети говорят". В течение недели [с 1 по 8 июня] на эскалаторных спусках всех станций метро будут звучать аудиообъявления, в которых дети выражают благодарность врачам, волонтерам и социальным работникам, а также напоминают взрослым о том, как важно носить маски с перчатками и соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, не только взрослые могут оберегать детей, но и дети порой могут защищать взрослых", - цитирует пресс-служба замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Также с 1 июня аудиообъявления от детей зазвучат во всех поездах МЦД. В акции приняли участие дети российских артистов, подопечные московских благотворительных фондов, столичных центров содействия семейному воспитанию, Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой, а также участники шоу "Голос. Дети".

Организаторами акции выступили Благотворительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке, "Подари солнечный свет", столичные департамент труда и социальной защиты населения и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также Общероссийский народный фронт и Общероссийское движение пассажиров.