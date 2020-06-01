Онлайн-лекцию для школьников "Зачем нужна математика?" проведут в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Научно-популярную лекцию "Зачем нужна математика?", подготовленную известными учеными совместно с Центром педагогического мастерства, проведут для школьников Москвы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Программа рассчитана на 7-11 классы, и будет особенно интересна ученикам проекта "Математическая вертикаль" и участникам пригласительного школьного этапа Всероссийской олимпиады по математике и информатике. Учителя, родители и все, кто увлечен наукой, тоже приглашаются к просмотру. Посмотреть трансляцию можно будет 3 июня с 18:00 до 19:00 на сайте Московского образовательного телеканала", - говорится в сообщении.

Лекция "Зачем нужна математика?" откроет цикл лекций известных ученых, подготовленный программой социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" и проектом "Математическая прогрессия" совместно с центром "Сириус". В следующих трансляциях расскажут о том, зачем принимать участие в олимпиадах и конкурсах и как ученому добиться успеха в нефтяной отрасли.