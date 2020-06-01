Собянин призвал соблюдать меры предосторожности при посещении торговых центров

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в первый день возобновления непродовольственный торговли в Москве, в понедельник, посетил один из торговых центров (ТЦ) в районе Косино-Ухтомский и пообщался с покупателями.

"Это очень важно, чтобы мы обратно не пришли к такой ситуации, чтобы полностью пришлось закрывать магазины. Чрезвычайно важно нам всем соблюдать меры предосторожности, чтобы шаг за шагом выходить из ситуации, в которой мы оказались из-за эпидемии", - сказал Собянин.

В беседе с директором спортивного магазина в торговом центре Иваном Минаевым мэр поинтересовался, много ли посетителей в первый день возобновления непродовольственной торговли, удается ли соблюдать социальное дистанцирование и соблюдать иные меры безопасности.

"Да, сегодня покупателей больше. Мы обеспечиваем социальное дистанцирование, работаем согласно санитарным нормам. Есть распределение определенного количества человек на площадь, вся команда снабжена санитайзерами, масками, перчатками", - рассказал Минаев.

В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 1 июня в Москве разрешены прогулки горожан на свежем воздухе, для посетителей вновь открылись парки.

Кроме того, с понедельника возобновили работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек, 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников. Кроме того, с 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тыс. человек.

В больших торговых центрах пока открыты только те предприятия, чья деятельность разрешена. Расположенные в ТЦ развлекательные центры, спортивные залы, общепит, отдельные виды бытовых услуг пока работать не будут.