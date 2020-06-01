Собянин ознакомился с ходом строительства школы на востоке Москвы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день защиты детей, в понедельник, осмотрел ход строительства нового учебного корпуса на 400 мест ГБОУ "Школа Новокосино" на Новокосинской улице на востоке столицы.

"Значительные усилия города направлены как раз на создание детской инфраструктуры: поликлиники, больницы, детские развлекательные центры. И, конечно, система образования у нас одна из самых крупнейших в мире. Одно из первых направлений стройки, которое мы разморозили и начали активно возвращать к жизни, - это строительство детских садов и школ, - сказал Собянин. - Несмотря на небольшое отставание во время эпидемии мы планируем в этом году наверстать упущенное и построить около 40 детских садов и школ".

По его словам, завершить стройку учебного корпуса в Ново-Косино планируется в августе, а 1 сентября корпус должен принять первых учеников.

Строительство нового школьного корпуса на Новокосинской улице, вл.13 было начато в апреле 2019 года. В четырехэтажном здании площадью 7,2 тыс. кв. м, возводимом по индивидуальному проекту, будет создана образовательная среда для профильного и предпрофильного обучения школьников 7-11 классов.

В корпусе разместят лаборатории предпрофессиональных классов - в частности, приобретен комплект оборудования для реализации образовательного проекта "Медицинский класс в московской школе".

С начала 2020 года в Москве введены в эксплуатацию восемь объектов образования. До конца года планируется построить еще девять детских садов и 23 школы.