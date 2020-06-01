В Москве планируют построить 120 школ и детских садов до конца 2022 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в ближайшие три года построить в городе 52 детских сада и 68 школьных зданий в общей сложности на более чем 53 тыс. мест. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Перед нами стоит задача обеспечения всех районов города образовательными учреждениями. С учетом ввода 2020 года и до конца 2022 года в Москве планируется построить 52 детских сада на 13 тыс. малышей и 68 школьных зданий на 40,6 тыс. учеников", - приводятся в сообщении слова заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства школы на востоке Москвы и сообщил, что до конца года в городе, несмотря на небольшое отставание во время эпидемии коронавируса, планируется построить около 40 детских садов и школ. Как уточнил Бочкарев, с 2011 года в столице было построено 173 детских сада почти на 46 тыс. мест и 96 школ на 59 тыс. учеников.

При этом, по его словам, строительство ведется не только за счет средств бюджета, но и силами девелоперов. "Около трети всех возводимых образовательных учреждений в Москве появляются в рамках проектов комплексного развития территорий, когда инвестор вместе с жилыми корпусами строит и оснащает необходимые по нормативам учебные здания. Так, за последние девять лет в столице за счет средств инвесторов было построено 132 образовательных объекта на 40 тыс. мест", - отметил заммэра.