{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чечевицы вернулись в Москву после зимовки

Специалисты отмечают, что эти птицы зимуют в Южной и Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Чечевицы вернулись в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства заметили на природных территориях Москвы вернувшихся чечевиц. Маленькие, размером с воробья птицы вернулись в парки с зимовки", - говорится в сообщении.

Иногда эту птицу называют красным воробьем из-за окраса. "Но такой цвет <...> проявляется у них лишь на второй год. Первый год молодые самцы похожи на самок и имеют практически однотонную бурую окраску тела с более светлым низом", - говорится в сообщении.

Чечевицы зимуют в Южной и Юго-Восточной Азии, они улетают туда в августе, а возвращаются после зимовки в мае.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
На портале mos.ru появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве
Она доступна в сервисе просмотра расписания прогулок
Читать полностью