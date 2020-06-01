Чечевицы вернулись в Москву после зимовки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Чечевицы вернулись в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства заметили на природных территориях Москвы вернувшихся чечевиц. Маленькие, размером с воробья птицы вернулись в парки с зимовки", - говорится в сообщении.

Иногда эту птицу называют красным воробьем из-за окраса. "Но такой цвет <...> проявляется у них лишь на второй год. Первый год молодые самцы похожи на самок и имеют практически однотонную бурую окраску тела с более светлым низом", - говорится в сообщении.

Чечевицы зимуют в Южной и Юго-Восточной Азии, они улетают туда в августе, а возвращаются после зимовки в мае.