Участок проезда Энтузиастов в Москве перекроют до 30 сентября

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Движение автотранспорта в Москве от проезда Энтузиастов, дом 19А до шоссе Энтузиастов будет перекрыто с 1 июня до 30 сентября 2020 года. Об этом сообщается на информационном портале транспортного комплекса столицы.

"Полное перекрытие участка проезда Энтузиастов от дома 19А до шоссе Энтузиастов в связи с благоустройством вестибюля станции метро "Авиамоторная" пройдет в период с 1 июня по 30 сентября. Также с 15 июня по 15 февраля 2021 года планируется полное перекрытие участка Проектируемого проезда № 430 от съезда с улицы Комдива Орлова на Проектируемый проезд № 430 до Локомотивного проезда, владение 1 в связи со строительством остановочного пункта "Петровско-Разумовский". До 14 июня будет ограничено движение на том же участке до одной полосы", - говорится в сообщении.

Ограничение движения в связи с прокладкой инженерных сетей до 30 августа коснется 3-го Балтийского переулка, до 30 июля - Саринского проезда.

Пресс-служба столичного департамента транспорта также сообщает, что на 15:00 1 июня 2020 года количество автомобилей в Москве составило 2,02 млн. В прошлом году в тот же период количество автотранспорта превысило 2,4 млн. Кроме того, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об уменьшении количества ДТП в первый день июня по сравнению с прошлым годом -135 против 427.