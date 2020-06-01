Операторы Центра телемедицины в Москве принимают до 7 тыс. звонков в сутки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Жители Москвы, которые заразились коронавирусом и проходят домашнее лечение, каждый день созваниваются с операторами Центра телемедицины. В сутки таких звонков совершается до 7 тыс., сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"Только в Центре телемедицины работают 150 человек и 300 человек всего в сутки, 300 еще и в других подразделениях. Около полутысячи человек ежедневно работают в этом центре по всем направлениям. В день мы принимаем от 6 до 7 тыс. звонков от тех людей, которые на сегодняшний день болеют коронавирусной инфекцией или пневмонией. И мы ведем динамическое наблюдение. Считаю очень важным, что человек может связаться с врачом в любое время суток", - сказала Ракова.

По ее словам, специалисты центра также наблюдают за протеканием сопутствующих заболеваний по новому протоколу.

С 17 марта для больных с подтвержденным диагнозом коронавирус, состояние которых позволяет лечиться на дому и не несет угрозы для здоровья, в тестовом режиме стали доступны телемедицинские консультации на базе поликлиники № 5 в Даевом переулке. С 1 апреля службу перевели в специально оборудованное помещение в школе № 548 на проспекте Лихачева. Дистанционный медицинский прием подходит для больных, которым не показана госпитализация, но они нуждаются в самоизоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.