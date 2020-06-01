Мечети Москвы откроются для прихожан 6 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московские мечети откроются для прихожан с 6 июня, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Совета муфтиев России (СМР).

"По благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина с 6 июня мечети Москвы откроются для прихожан, с 1 июня по четверг, 4 июня, Московская соборная мечеть проводит дневной намаз с ограниченным числом молящихся. 5 июня пятничная молитва из Московской соборной мечети будет транслироваться онлайн", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, "доступ прихожан в мечети будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях".

1 июня коллективные богослужения с рядом ограничений в Московской соборной мечети были возобновлены.

Православные храмы Москвы, как сообщила рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, откроются для верующих с 6 июня, при этом храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются во вторник, 2 июня.