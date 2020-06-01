На юго-востоке Москвы произошла драка

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Четверо человек разыскиваются столичной полицией после драки на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В 21:34 поступило сообщение, что в районе дома 166 по Волгоградскому проспекту произошел конфликт между гражданами. В результате один человек пострадал и был госпитализирован. По предварительным данным, с места на иномарке скрылись четверо человек, их разыскивают ", - сказали в ведомстве.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, драка велась без огнестрельного оружия. У пострадавшего различные травмы, включая подозрения на закрытую черепно-мозговую и перелом.