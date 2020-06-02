Прокуратура передала в суд уголовное дело москвички, написавшей о вывозе тел из обсервации

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Кунцевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы столицы Ольги Толокевич, обвиняемой в распространении фейка о якобы вывозе тел умерших людей из обсервации. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре России.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.

"По версии следствия, женщина, являясь модератором группы в социальной сети, разместила заведомо ложную информацию о том, что в ночное время из обсервационного центра, расположенного в районе Крылатское, вывозятся трупы людей, погибших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией", - отметили в Генпрокуратуре.

Основным мотивом размещения недостоверной информации явилось увеличение числа подписчиков группы.

Женщине предъявлено обвинение по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), которая предусматривает штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как ранее сообщили в СК, женщина призналась в содеянном. После вручения ей копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кунцевский суд Москвы для рассмотрения по существу. Ранее Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к фейковой информации.