В Москве возобновили реконструкцию учебно-выставочного комплекса академии Глазунова

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Реконструкцию учебно-выставочного комплекса Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова возобновили в Москве. Работы на объекте начались в 2013 году, однако были приостановлены из-за финансовых трудностей, сообщила во вторник в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

"Возобновлены работы по реконструкции учебно-выставочного комплекса академии Ильи Глазунова по адресу: ул. Мясницкая, вл. 21/8. Данный объект является одним из 24 знаковых федеральных проектов на территории центра Москвы. Завершение работ запланировано на 2024 год", - привели в пресс-службе слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он уточнил, что реализация проекта началась в 2013 году, однако работы на объекте были приостановлены из-за связанных с финансированием вопросов, которые сейчас решены. На площадке уже выполнена инженерная подготовка и устройство около 70% наружных коммуникаций. Сейчас объявлены торги на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции, чтобы привести уже разработанную документацию в соответствие современным требованиям. Подвести итоги намерены до 19 июня.

По данным пресс-службы, по проекту будет воссоздан утраченный выставочный зал, а архитектурную композицию впишут в имеющуюся застройку. "Расположение здания предусмотрено строго в контуре исторических фундаментов с полной заменой разрушенных конструкций <...> Здание <...> предназначено для картинных выставок, хранения экспонатов скульптуры, живописи, графики, а также проведения работ по дипломному проектированию студентов", - уточнили в департаменте.