Около 5,2 тыс. москвичей трудоустроились с апреля через центр занятости "Моя работа"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Новую работу благодаря столичному центру занятости населения "Моя работа" нашли порядка 5,2 тыс. человек с апреля этого года. С введением временных ограничительных мер и увеличением пособия по безработице ежедневно в центр поступало около 8 тыс. заявок, сообщается во вторник на портале мэрии.

С апреля размер федерального пособия составляет 12 130 рублей для тех, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости. Такое решение было принято президентом РФ. В столице к федеральному пособию добавили региональную компенсационную выплату. В сумме их размер составляет 19 500 рублей.

"Сегодня в столичном центре занятости населения "Моя работа" для соискателей доступно порядка 40 тыс. актуальных предложений. С апреля трудоустроились уже около 5,2 тыс. москвичей. Работодатели активно нанимают менеджеров по продажам, курьеров и водителей. На рынке труда также возрос спрос на медицинских сестер и сиделок", - говорится в сообщении.

Развитие онлайн-продаж и сервисов влекут за собой спрос в сфере логистики, складских работы, SMM-сопровождения и кол-центров. В период пандемии некоторые работодатели, пользуясь случаем, ищут высококвалифицированных сотрудников, оказавшихся без работы. Например, сейчас требуется руководитель в компанию, занимающуюся проектированием объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, с зарплатой более 250 тыс. рублей, отмечается на портале.

Соискатели могут изучить спецпроект "Моя работа" на портале mos.ru и дистанционно подать онлайн-заявку на получение пособия или ознакомиться с перечнем горящих вакансий. Также услуга по поиску подходящей работы доступна в 35 офисах "Мои документы", но только по предварительной записи на сайте мэрии. Чтобы обратиться лично, гражданам необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет на сайте центра занятости населения "Моя работа".