Москвичей ожидает дождливая погода в ближайшие дни

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Дожди, местами сильные, ожидаются в Москве 2, 3 и в ночь на 4 июня. Об этом ТАСС сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни, и сегодня, и завтра в Москве дождливая погода. Ночь на 4 мая тоже по-настоящему дождлива. Завтра, 3 июня, местами даже сильный дождь", - сказал собеседник агентства.

По словам Вильфанда, дожди в Москве будут сопровождаться усилением ветра. "Такое продолжение дождей, которые начались во второй половине прошлой недели", - подытожил метеоролог.