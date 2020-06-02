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Москвичей ожидает дождливая погода в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, также дожди будут сопровождаться усилением ветра
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Дожди, местами сильные, ожидаются в Москве 2, 3 и в ночь на 4 июня. Об этом ТАСС сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни, и сегодня, и завтра в Москве дождливая погода. Ночь на 4 мая тоже по-настоящему дождлива. Завтра, 3 июня, местами даже сильный дождь", - сказал собеседник агентства.

По словам Вильфанда, дожди в Москве будут сопровождаться усилением ветра. "Такое продолжение дождей, которые начались во второй половине прошлой недели", - подытожил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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