Мини-копию канала им. Москвы установят у Северного речного вокзала до 1 сентября

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мини-копию канала имени Москвы установят на набережной напротив здания Северного речного вокзала до 1 сентября. Ручей со шлюзами и подсветкой повторит форму канала по всей длине, об этом сообщил во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее 2 июня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реставрации Северного речного вокзала. По словам заммэра, на объекте работают порядка 1,5 тыс. человек.

"На данном этапе инженерные коммуникации практически проложены, это примерно 4,5 км водопровода, 3,5 км канализации, примерно километр водостока, более 15 км различных кабельных электролиний; освещение смонтировано. На данном этапе ведутся работы по устройству трех фонтанов, в том числе два исторических восстанавливаются; ведутся работы по строительству открытого бассейна с тремя чашами: две для взрослых и одна детская, с навесом; мы забили порядка 170 свай до 32 м. Детский канал обязательно будет реализован до 1 сентября", - доложил мэру Бирюков.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на набережной напротив здания Северного речного вокзала разместят уменьшенную копию Канала им. Москвы - ручей со шлюзами и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые смогут запускать кораблики и ознакомиться со структурой канала.

Заммэра подчеркнул, что на объекте уже выполнена одна из очень сложных работ - возведение причальной стенки. "По решению мэр Москвы, проложены кабели в стенке, чтобы корабли работали на электроэнергии, подаваемой с берега, а не за счет своих дизелей. Сделана прокладка канализации для сбора всех стоков от кораблей, которые приходят. Причальная стенка практически готова, осталось примерно 1 250 м бетонных матов уложить на дно", - сказал он.

Благоустройство парка

Бирюков добавил, что также ведутся работы по укладке пешеходной части в историческом парке. Кроме того, историческая ограда будет восстановлена строго по архитектурному облику и оригинальным чертежам. Сейчас эти работы выполнены примерно на 40%. "Придерживаемся исторического концепта. Сам по себе парк - тоже памятник, мы должны аккуратно работать, чтобы воссоздать прежний облик", - подчеркнул Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, реставрационные работы на Северном речном вокзале были начаты в августе 2018 года и должны завершиться в 2020 году. Сначала были проведены первоочередные противоаварийные работы. Наибольшую сложность при проведении работ вызвали нестабильные основания и фундаменты вокзала, которые были усилены инъекционным методом. Также была проведена сложная работа по укреплению несущих конструкций здания: колонн, стен, перекрытий. Затем были начаты работы по воссозданию исторического облика и планировки вокзала с максимальным сохранением оригинальных элементов памятника.

Парк Северного речного вокзала является объектом культурного наследия регионального значения. Он был разбит в 1936-1938 годы по проекту инженера Т. П. Шафранского. В основу планировки парка легла осевая композиция с системой перпендикулярных аллей, характерной для советского садово-паркового искусства 1930-1940-х годов.