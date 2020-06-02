Более 9,5 млн человек посмотрели весеннюю онлайн-программу на ВДНХ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 9,5 млн онлайн-посетителей посмотрели специальную программу ВДНХ за весенний период, говорится в сообщении пресс-службы учреждения, распространенном во вторник.

"Ежедневные трансляции, мастер-классы и другие онлайн-активности позволили посетителям сайта и официальных страниц Выставки в соцсетях узнать что-то новое для себя, не выходя из дома. По итогам двух месяцев больше всего участников объединили тематические мероприятия центров "Космонавтика и авиация" и "Слово" - каждая из них набрала по 2,5 млн просмотров. Всего онлайн-программу посетило более 9,5 млн человек", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента общественных связей ВДНХ Ольги Говердовской.

Участники активностей центра "Космонавтика и авиация" совершили виртуальные экскурсии по экспозиции, узнали, чем жизнь космонавтов на орбите схожа с сегодняшними условиями домашней изоляции, приняли участие в космическом диктанте, интерактивных тестах и викторинах. Наибольший интерес вызвал совместный проект с соцсетью "Одноклассники" ко Дню космонавтики - "Легенды космоса", набравший более 1,2 млн просмотров.

"Наиболее востребованным форматом онлайн-программы исторического парка "Россия - моя история" стал Instagram-сериал "Федеральный эфир". Его второй сезон был посвящен 75-летию Победы. Кроме того, в цикл майских праздничных мероприятий вошли проекты "Цифры войны" и "Память поколений". Пользователи социальных сетей парка узнали о самых значимых событиях ВОВ и подвигах героев, навсегда вошедших в историю России", - говорится в сообщении.

1 июня главная выставка страны открылась для посетителей в прогулочном режиме при соблюдении правил безопасности. Онлайн-программа ВДНХ продолжится и летом. Присоединиться к ней можно на официальном сайте и страницах выставки в социальных сетях.