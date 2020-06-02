Автомобильную эстакаду возведут на участке Киевского направления МЖД до конца 2021 года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Столичные железнодорожники приступили к возведению путепроводной развязки на участке Солнечная - Апрелевка Киевского направления, который заменит существующий одноуровневый переезд возле станции Лесной городок. Завершить строительство автодорожного путепровода планируется в конце 2021 года, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

"В связи со строительством дополнительных 3 и 4 главных путей на участке Солнечная - Апрелевка железнодорожники возводят путепроводную развязку в сторону Одинцова. Эстакада, протяженность которой составит 315 м, заменит существующий одноуровневый переезд 27 км возле станции Лесной городок, что повысит безопасность движения. Специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам по выносу коммуникаций, устройству земляного полотна, опор эстакады и пролетных строений", - говорится в сообщении.

Также идет реконструкция пассажирской инфраструктуры на будущей станции МЦД-4 Лесной Городок. На ней строятся две новые платформы и подземный пешеходный переход с вестибюлем, лифтами и эскалаторами. Длина перехода составит 51 м, он будет иметь 4 выхода: два на пассажирские платформы и два - на улицу Железнодорожная.