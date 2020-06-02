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МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Москве 3 июня

Также возможны порывы ветра до 15 м/с

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Дождь с грозой прогнозируется в Москве в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, под влиянием фронтальных разделов южного циклона 3 июня с сохранением до конца суток в Москве, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидается дождь, местами сильный дождь, гроза, усиление восточного ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует при грозе, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Находясь на улице, укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - предупредили в главке.

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