Около 60 протоколов выписаны непродовольственным магазинам в Москве в первый день работы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 60 административных протоколов составлены в отношении непродовольственных магазинов в первый день возобновления деятельности. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, 18 предприятий были оштрафованы за нарушение режима социального дистанцирования, 39 - за нахождение сотрудников на рабочем месте без средств индивидуальной защиты.

"С начала действия режима повышенной готовности ежедневно проводятся контрольные рейды на предприятиях торговли. С 1 июня организован также ежедневный мониторинг открывающихся непродовольственных магазинов. Большинство из них подготовились к возобновлению деятельности и соблюдают требования Роспотребнадзора. Нарушения немногочисленны и, как правило, устраняются сразу же в ходе проверки", - сказал Немерюк.

Вместе с тем, он особо отметил, что москвичи ответственно подошли к необходимости использовать средства индивидуальной защиты при посещении магазинов. В ходе мониторинга были зафиксированы единичные случаи несоблюдения требований обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах. Средний процент покупателей в средствах индивидуальной защиты - 95-97%.

В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 1 июня в Москве разрешены прогулки горожан на свежем воздухе, для посетителей вновь открылись парки.

Кроме того, с понедельника возобновили работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек, 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников. С 5 июня откроются ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тыс. человек.

В больших торговых центрах пока открыты только те предприятия, чья деятельность разрешена. Расположенные в ТЦ развлекательные центры, спортивные залы, общепит, отдельные виды бытовых услуг пока работать не будут.