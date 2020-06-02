Более 2,3 млн поездок зафиксировано в московском метро и на МЦК 1 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток в столичном метро и на МЦК 1 июня стал рекордным с начала апреля. Как отмечается в Telegram-канале дептранса, в общей сложности было совершено 2,34 млн поездок.

"Вчера количество пассажиров в метро и МЦК стало рекордным с начала апреля - 2,34 млн поездок за сутки (на 22% больше, чем в прошлый понедельник)", - говорится в сообщении.

Более всего пассажиропоток увеличился на станциях, располагающихся возле строек, офисных зданий, автостанций, объектов здравоохранения и открывшихся 1 июня магазинов.

"Например, на станции "ЦСКА" поездок стало больше на 73% по сравнению со вторником на прошлой неделе, на Балтийской МЦК - плюс 59%, на "Дубровке" - плюс 54%, на станции "Охотный ряд" - плюс 52%", - сообщили в дептрансе.

С понедельника в Москве возобновили работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек, 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников.