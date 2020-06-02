Более 5 тыс. проверок транспорта и ЖКХ Москвы провели с мая для профилактики коронавируса

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 5,3 тыс. проверок соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции провели с начала мая в Москве на объектах транспорта, торговли, каршеринга и ЖКХ. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"С 1 мая 2020 года управлением Роспотребнадзора по Москве проверено 5 377 объектов, в том числе 4 766 - в ходе мониторинговых обследований, при которых нарушения установлены на 1 481 объекте (31%), и проведены проверки на 611 объектах, нарушения установлены на 602 объектах (99%)", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, больше всего нарушений нашли на объектах торговли, а меньше всего - на промышленных предприятиях. Также проверены 70 автомоек для автомашин каршеринга.

После обнаружения грубых нарушений объекты могут закрыть или временно приостановить деятельность.

С 1 мая была закрыты 56 объектов, из них по решению суда была приостановлена деятельность 15 мест от 7 до 91 суток, в 41 случае управлением применялся временный запрет деятельности, и помещения объектов опечатывались.