Программу временного проживания в гостиницах Москвы распространили на медиков стационаров

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Столичные власти расширили программу временного бесплатного расселения медицинских работников на врачей и медсестер обычных стационаров, об этом во вторник сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"Возможностью временного проживания в гостиницах смогут воспользоваться не только медики коронавирусных госпиталей, но и врачи и медсестры обычных городских стационаров. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В настоящее время городские больницы возобновляют оказание плановой медицинской помощи пациентам с заболеваниями, не связанными с коронавирусной инфекцией. Однако в условиях продолжающейся пандемии необходимо принимать дополнительные меры предосторожности, снижающие риск распространения внутрибольничной инфекции. Одной из таких мер является временное расселение медработников в гостиницах.

Как отмечается в материалах, программа временного бесплатного расселения медицинских сотрудников в столичных гостиницах действует с 12 апреля.

"Для проживающих медработников созданы комфортные условия. Отели предоставляют двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой до номеров, медики могут воспользоваться услугами стирки личных вещей и другими сервисами. В гостиницах усилен санитарный режим. Предпринимаются все необходимые меры безопасности в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, в том числе одноместное размещение, кварцевание, регулярная дезинфекция поверхностей в номерах и зонах общего пользования", - отмечается в материалах.

В настоящее время в 44 гостиницах, участвующих в программе временного расселения, организовано более 12,7 тыс. мест для проживания медицинских работников. При необходимости количество столичных отелей, выделенных для медицинского персонала, может быть увеличено.