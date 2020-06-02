Суд в Москве арестовал на пять суток активиста за пикет в поддержку журналиста Азара

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы арестовал на пять суток активиста Константина Фокина, который устроил пикет у Мосгорсуда в поддержку арестованного ранее журналиста Ильи Азара. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Константина Фокина виновным по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Ему назначено наказание в виде пяти суток административного ареста", - сказали в суде.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах"). В Мосгорсуде в понедельник должны были рассматривать апелляцию на арест Азара, перед этим зданием в его поддержку Фокин вышел на пикет, после чего был задержан.

Арестованный до 6 июля Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину он не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в столичном главке МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.