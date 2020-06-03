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Около 113 тыс. заявок по доставке продуктов выполнили соцработники в Москве

Больше всего таких просьб поступило из Северного и Восточного административных округов столицы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Столичные соцработники выполнили около 113 тыс. заявок по доставке продуктов, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"С 23 марта на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции поступило более 120 тыс. запросов на покупку и доставку продуктов питания. Более 90% (около 113 тыс.) заказов уже выполнено. Эта услуга стала одной из наиболее востребованных. Больше всего таких просьб поступило из Северного и Восточного административных округов столицы", - говорится в сообщении.

Особая категория получателей этой услуги - москвичи, зараженные коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Услуги по доставке продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости оказывают социальные работники и волонтеры, уже переболевшие и прошедшие тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Только за май услуга по доставке продуктов питания москвичам с коронавирусом была оказана более 2 тыс. раз.

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