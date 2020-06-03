Инженерные сооружения по маршруту следования техники для парада Победы проверят в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты городских служб проверят техническое состояние инженерных сооружений по маршруту следования военной техники для парада Победы в Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"На маршруте движения военной техники расположены 43 инженерных сооружения - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели, традиционно каждый год перед парадом они проходят тщательное обследование, - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. - Будет проверено их техническое состояние, проведены контрольные измерения сооружений и подмостовых габаритов".

По словам заместителя мэра, проведенное обследование позволит специалистам подтвердить возможность проезда техники по инженерным сооружениям, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождения колонн.

О параде Победы

Президент России Владимир Путин сообщил 16 апреля о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада на Красной площади. Он отметил, что шествие "Бессмертного полка" и парад пройдут в этом году в более поздние сроки. 28 апреля президент сообщил, что 9 мая состоится авиационный парад и дадут салюты в городах.

26 мая президент на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.