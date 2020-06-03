Москвичи смогут получить персональные консультации по развитию карьеры

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Москвичи смогут узнать о состоянии рынка труда, а также получить персональные консультации по развитию карьеры в рамках онлайн-встречи "PROкарьеру в кризис", организованной центром развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Об этом сообщается в среду на сайте мэрии Москвы.

"Эксперты центра развития карьеры и Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения обсудят актуальное состояние рынка труда и антикризисные приемы управления карьерой. Присоединиться к вебинарам можно будет 6 июня в рамках онлайн-встречи "PROкарьеру в кризис", - говорится в сообщении.

Мероприятие будет состоять из трех секций: первая будет посвящена управлению карьерой и поиску вакансий в период пандемии. Участникам расскажут, как сохранить работу или найти дополнительный заработок. Вторая секция будет организована для молодых специалистов. Им расскажут о стажировках и поиске работы для тем, у кого нет опыта. Третья секция включает индивидуальные консультации с экспертами.

Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, эти консультации помогут соискателям сориентироваться в происходящих изменениях на рынке труда и адаптироваться к ним.

"В рамках персональных консультаций участники мероприятия разберут с экспертом свое резюме, пройдут инсценированное собеседование и научатся составлять сопроводительное письмо", - приводятся его слова в сообщении.

Кроме того, во время консультаций можно будет получить советы по профориентации.