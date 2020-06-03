Реставраторы вернут утраченные горельефы павильону "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Реставраторы воссоздадут исторический облик павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ и вернут ему утраченные ранее горельефы, скульптурные композиции и витражи, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

Здание было построено в 1954 году и называлось "Поволжье". Главной темой в оформлении павильона стала история городов, расположенных на берегах реки Волги. Однако уже в конце 1950-х было принято решение перепрофилировать павильон. Он получил название "Радиоэлектроника и связь". Часть богатого декора тогда закрыли лаконичными фальшфасадами из алюминия, а часть - демонтировали.

"При реставрации специалисты нашли элементы горельефов с батальными сценами, которые украшали павильон с 1954 года. Они обнаружились под фальшфасадами, установленными спустя несколько лет - в конце 1950-х. Так как сохранившиеся фрагменты позволяют воссоздать утраченные композиции, вместе с экспертами мы приняли решение восстановить первоначальный вид здания", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Работы по восстановлению исторического облика фасадов будут проходить в течение 2020 года.

Кроме горельефов будут восстановлены утраченные скульптурные композиции (солдата, матроса, рабочего с колхозницей, держащих герб СССР) и отреставрированы лепные декоративные элементы и знаменитые витражи, являющиеся важной частью оформления фасада. Также специалисты воссоздадут четыре колонны у входа в здание и украшавшие их горельефы, на которых изображено, как трактористы заводят трактор, колхозники осматривают посевы, рыбаки любуются огромным осетром, хлеборобы засыпают зерно в сеялку, животноводы кормят овец, а агрономы изучают колосья.