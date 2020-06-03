Перевозки пассажиров на МЖД в мае сократились на 73,3%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 17,4 млн пассажиров воспользовались услугами Московской железной дороги (МЖД) в мае 2020 года. Это на 73,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба МЖД.

"По оперативным данным, в мае 2020 года на инфраструктуре Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" перевезено 17,4 млн пассажиров, что на 73,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 17 млн пассажиров (-73%), в дальнем следовании - 408,2 тыс. (-83%)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пассажирооборот в мае 2020 года составил 636,3 млн пасс-км, что на 78,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего за январь-май 2020 года с вокзалов и станций Московской железной дороги отправлено 206,9 млн пассажиров.

"Пассажирооборот на МЖД с начала 2020 года снизился на 35,4% к уровню прошлого года и составил 8,3 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-мае составил 5,3 млрд пасс-км (-34%), в дальнем следовании - 3 млрд пасс-км (-37,9%)", - говорится в сообщении.

По Московскому центральному кольцу (МЦК) с начала 2020 года перевезено почти 41,4 млн пассажиров, что на 28,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала эксплуатации услугами Московского центрального кольца воспользовались 456,5 млн пассажиров.