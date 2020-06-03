Проездные в Москве продлят на срок их действия во время режима повышенной готовности

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пассажиры в Москве смогут после 14 июня продлить действие проездных билетов на общественный транспорт на то количество дней, которые проездной действовал во время режима повышенной готовности с 30 марта по 14 июня включительно. Об этом сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в эфире телеканала " Москва-24 ".

"Проездной будет продлен на то количество дней его действия, которое пришлось на период режима повышенной готовности с 30 марта по 14 июня включительно. Например, если ваш проездной действовал до 22 апреля, его продлят на 24 дня: два дня марта и 22 дня апреля соответственно", - сказала она.

Для продления действия проездного документа, напомнила Темникова, необходимо будет после 14 июня обратиться в кассу метро или киоск "Мосгортранса". При этом, по ее словам, продлить можно будет проездные билеты на 60 поездок, а также билеты без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней.

Как ранее пояснили в пресс-службе Дептранса Москвы, продлить проездной можно, если в период с 30 марта по 14 июня по нему было совершено не более 22 поездок.