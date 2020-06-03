Новый фотораздел появился в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Новый раздел "Фотолетопись Москвы", в котором опубликованы фотографии столицы с конца XIX века до настоящего времени, появился в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории". Об этом сообщила в среду журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Изображения позволяют проследить, как разрастался и застраивался город, как метро становилось доступно все большему числу москвичей. Среди фотографий - снимки будничной и праздничной жизни москвичей, взрослых и маленьких жителей столицы. Большое количество снимков отражают подвиг Москвы во время Великой Отечественной войны.

"В начале мая открылся виртуальный музей "Москва - с заботой об истории", основой для которого послужили около 7 500 документов и предметов военного времени. Музей оказался популярным среди горожан - его посетили уже более 180 тыс. жителей. Но мы не стоим на месте и расширяем экспозицию. Так, недавно в музее были опубликованы рассекреченные документы, а сейчас - открылся большой раздел, посвященный архивным фотографиям столицы", - сказала Ракова.

Документы и предметы, представленные в виртуальном музее, были собраны в рамках акции "Москва - с заботой об истории", которую с апреля прошлого года проводят Главархив и центры госуслуг "Мои документы". За это время на вечное хранение в Главархив поступило более 6 тыс. документов и более тысячи предметов. После снятия ограничительных мер в городе акция продолжится, и все желающие смогут передать документы на вечное хранение.