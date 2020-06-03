Число пассажиров в общественном транспорте Москвы возросло почти на 120 тыс. за неделю

"На 67% снизилась загруженность метро по сравнению с таким же периодом прошлого года, но прибавилось 70 тыс. поездок по сравнению с прошлой неделей; на 65% уменьшился пассажиропоток в наземном транспорте по сравнению с таким же периодом прошлого года, хотя количество поездок возросло на 40 тыс. по сравнению с прошлой неделей. Также на 65% уменьшилась загруженность пригородных электричек по сравнению с таким же периодом прошлого года, но это на 10 тыс. поездок больше, по сравнению с прошлой неделей", - говорится в публикации.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток Московского метрополитена, наземного общественного транспорта и пригородных электричек в столице возрос на 120 тыс. человек за неделю. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Кроме того, отмечается, что количество личных автомобилей на дорогах столицы снизилось на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но на 70 тыс. возросло по сравнению с прошлой неделей. Такси в данный момент пользуются на 37% реже, чем в такое же время в прошлом году, но на 3 тыс. раз чаще, чем неделю назад.

"Аналитика по транспорту на 10:00 <...> Каршеринг - более 2,2 тыс. машин в аренде. Загруженность дорог по данным Яндекса составляет четыре балла, что на один балл меньше по сравнению с прошлым годом и на два балла больше по сравнению с прошлой неделей", - отмечается в публикации.

О ситуации

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы, парки, а для всех горожан введен режим самоизоляции. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей принимают 88 из около 130 центров госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений, вновь открываются предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки.