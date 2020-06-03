Службы ЖКХ в Москве работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ливня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Аварийные бригады и службы ЖКХ в Москве готовы к сильному дождю и ветру с порывами до 17 м/с и работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ливня и усиления ветра. Согласно прогнозу синоптиков, в среду с 15:00 до 09:00 четверга в столице ожидается сильный дождь - может выпасть до 25 мм осадков - и усиление ветра с порывами до 17 м/с. Все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня", - сказал Бирюков.

Он сообщил, что в городе дежурят около 300 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

По словам заммэра, также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фондов, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

"Следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркнул Бирюков.