Пользователи велопроката в Москве совершили около 20 тыс. поездок с 1 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Велопрокат заработал в полной мере для жителей Москвы с 1 июня, за это время ими было совершено около 20 тыс. поездок. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры.

Ранее заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что с 1 июня велопрокат и прокат самокатов заработают для всех жителей и гостей Москвы. Для курьеров и волонтеров велопрокат по-прежнему будет бесплатным, а для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как и в прошлом году. Для поездок по городу нужны цифровые пропуска.

"С 1 июня пользователи велопроката купили больше 2,7 тыс. абонементов и совершили около 20 тыс. поездок", - говорится в сообщении.

Всего с момента запуска велопроката - 10 апреля - совершено больше 322 тыс. поездок. На сегодняшний день бесплатный доступ есть у 2,5 тыс. курьеров и волонтеров. Оформить прокат можно в приложениях App Store и Google Play.

В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 1 июня в Москве разрешены прогулки горожан на свежем воздухе, для посетителей вновь открылись парки.

Кроме того, с 1 июня возобновили работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек, 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников. Кроме того, с 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тыс. человек. В больших торговых центрах пока открыты только те предприятия, чья деятельность разрешена. Расположенные в ТЦ развлекательные центры, спортивные залы, общепит, отдельные виды бытовых услуг пока работать не будут.