План по вводу жилья в Москве в рамках нацпроекта выполнен более чем наполовину

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Москва более чем наполовину выполнила план по вводу жилья, установленный нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Напомню, что для города Москвы в 2020 году национальным проектом "Жилье и городская среда" установлено плановое задание в размере 3,6 млн кв. м. За пять месяцев, прошедших с начала года, в столице введено без малого 2 млн кв. м жилья, что составляет больше половины от годового планового задания", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, за пять месяцев текущего года за счет внебюджетных источников в городе было построено 1,84 млн кв. м жилья.

"Несмотря на частичные ограничения строительства из-за распространения коронавирусной инфекции, мы выполним все свои обязательства и обеспечим ввод жилья в соответствии с плановыми показателями нацпроекта. Сегодня рисков срыва работы нет", - уточнил Левкин.

Он пояснил, что мероприятия национального проекта направлены на увеличение к 2024 году объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в целом по Российской Федерации.

Ранее Сергей Собянин заявил, что реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" является одним из главных приоритетов развития города.